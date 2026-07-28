Safety21 accelera su crescita: BU perfeziona multi-asset continuation fund

per sostenere lo sviluppo del Gruppo

(Teleborsa) - Safety21 comunica che il proprio azionista istituzionale di controllo BU Bregal Unternehmerkapital ha perfezionato con successo un multi-asset continuation fund di grande valore. L’operazione, co-guidata da LGT Capital Partners e Pantheon in qualità di lead investor, è finalizzata a estendere la partnership tra BU e Safety21 e a sostenere la prossima fase di crescita del Gruppo, mettendo a disposizione capitale aggiuntivo di lungo periodo per ulteriori acquisizioni e per il percorso di sviluppo internazionale.



L’operazione ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali su scala mondiale, sia esistenti sia nuovi, a conferma della qualità del progetto industriale di Safety21 e del potenziale di creazione di valore ancora davanti al Gruppo.



"Questa operazione rappresenta un riconoscimento straordinario del lavoro svolto dalle nostre persone e della solidità del nostro modello di business – ha dichiarato Gianluca Longo, CEO e fondatore di Safety21 – In cinque anni di partnership con BU abbiamo quasi triplicato ricavi ed EBITDA, finalizzato ed integrato dieci acquisizioni, costruito la piattaforma tecnologica TitanO® e portato i nostri servizi a oltre

700 amministrazioni locali. Il continuation fund ci garantisce capitale paziente e un azionista che conosce a fondo il nostro settore: le condizioni ideali per accelerare le acquisizioni, ampliare le concessioni e portare il modello Safety21 oltre i confini italiani, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento europeo del mercato".



"Safety21 è un’azienda eccezionale, con un management team di grande qualità e una formidabile opportunità di crescita, sia organica sia attraverso acquisizioni strategiche – ha commentato Nicola Ferraris, Partner di BU – In BU crediamo in una partnership di lungo periodo con imprenditori e management team, sostenendoli oltre i tradizionali orizzonti di investimento quando continuiamo a vedere un significativo potenziale di creazione di valore. Il continuation fund ci consente di proseguire questo percorso insieme e di accompagnare Safety21 nella sua prossima fase di crescita".

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