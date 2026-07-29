Attese positive per Thales
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, parte del CAC40, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,42%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Thales è da comprare ai prezzi attuali pari a 249,3 Euro con stop loss individuato a quota 226,9 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```