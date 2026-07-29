Forte interesse per Roper Technologies
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Brilla l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 4,24%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Roper Technologies ai prezzi attuali pari a 390,9 USD, con stop loss individuato in area 348,6 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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