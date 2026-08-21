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Segnali d'acquisto per Roper Technologies

Finanza
Segnali d'acquisto per Roper Technologies
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda nordamericana specializzata in software industriale, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, con una variazione percentuale dello 0,77%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Roper Technologies presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 410,4 USD, con stop loss individuato in area 392 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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