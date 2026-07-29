Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica tedesca, che lievita del 2,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,19%, rispetto a +1,85% del MDAX).
Le tendenza di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,07 Euro. Supporto stimato a 15,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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