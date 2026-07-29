Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica tedesca , che lievita del 2,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,19%, rispetto a +1,85% del MDAX ).





Le tendenza di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,07 Euro. Supporto stimato a 15,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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