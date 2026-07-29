Londra: rally per Standard Chartered
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Standard Chartered mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,84%, rispetto a +3,23% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Standard Chartered, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,17 sterline. Primo supporto visto a 21,41. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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