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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in giugno

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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in giugno
Regno Unito, Crediti consumo in giugno su base mensile (MoM) 1,81 Mld £, in aumento rispetto al precedente 1,72 Mld £ (la previsione era 1,7 Mld £).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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