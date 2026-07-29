Madrid: pioggia di acquisti su Acciona Energia

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,65%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a +0,87% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Acciona Energia , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,82 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,78 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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