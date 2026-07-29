Madrid: pioggia di acquisti su Acciona Energia
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a +0,87% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Acciona Energia, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,82 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,78 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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