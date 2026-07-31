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Si muove in ribasso Acciona Energia a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Acciona Energia a Madrid
Scende sul mercato il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che soffre con un calo del 3,91%.
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