Madrid: positiva la giornata per Acciona Energia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di energia rinnovabile spagnolo, con una variazione percentuale del 2,58%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,36%, rispetto a +0,56% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La situazione di medio periodo di Acciona Energia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22,54 Euro. Supporto visto a quota 21,78. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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