Madrid: giornata negativa in Borsa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che esibisce una perdita secca del 3,91% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Acciona Energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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