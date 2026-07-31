Madrid: giornata negativa in Borsa per Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che esibisce una perdita secca del 3,91% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Acciona Energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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