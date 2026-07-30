Indicazioni rialziste per Acciona Energia

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 3,13%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Acciona Energia ai prezzi attuali pari a 21,72 Euro, con stop loss individuato in area 20,85 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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