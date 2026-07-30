Indicazioni rialziste per Acciona Energia
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, parte dell'Ibex 35, che ha terminato in rialzo del 3,13%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Acciona Energia ai prezzi attuali pari a 21,72 Euro, con stop loss individuato in area 20,85 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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