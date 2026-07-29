Scornajenchi (Snam), modello di business resiliente e rigorosa disciplina finanziaria

(Teleborsa) - "Anche nel primo semestre
di quest'anno registriamo risultati solidi
, grazie alla resilienza del nostro modello di business
, confermando i target economici previsti. Inoltre, la rigorosa disciplina finanziaria
ci ha consentito di migliorare il target di indebitamento netto per l’anno in corso, rafforzando ulteriormente la nostra flessibilità nella gestione del capitale".
Dichiara Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato
di Snam
, a commento dei risultati, aggiungendo che "Parallelamente abbiamo accresciuto gli investimenti a sostegno della sicurezza energetica dell’Italia, della diversificazione degli approvvigionamenti e dell’integrazione del sistema europeo: azioni che ci permettono di assicurare fin da ora il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento degli stoccaggi 2026 ad almeno il 90%
della capacità massima, con un livello di scorte già oggi pari al 75%, ben oltre la media continentale".
"È necessario, tuttavia, che gli altri Paesi accelerino l’accumulo di scorte sui propri siti in vista dell’inverno. Gli stoccaggi restano una condizione necessaria ma non sufficiente
: contano allo stesso modo la continuità delle forniture, la capacità di rigassificazione e la flessibilità della rete", ha concluso.