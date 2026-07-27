Il comparto chimico italiano si muove verso il basso (-1,09%), seduta moderatamente negativa per SOL
(Teleborsa) - Andamento depresso per l'indice del settore chimico, nonostante un andamento in frazionale rialzo del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals si attesta a 60.806,5 al di sotto di 671,7 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'indice EURO STOXX Chemicals che migliora dello 0,48%, dopo un inizio di seduta a quota 1.549.
Tra le mid-cap italiane, performance infelice per SOL, che chiude la giornata del 27 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,11% rispetto alla seduta precedente.
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