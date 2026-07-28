Pesante il comparto chimico italiano (-1,73%), scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 59.752,1 in contrazione di 1.054,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato stabile a 1.559, dopo aver avviato la seduta a 1.566.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta in ribasso per SOL, che porta a casa un decremento dell'1,77%.
```