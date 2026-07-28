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Pesante il comparto chimico italiano (-1,73%), scambi negativi per SOL

Finanza, Indici settoriali
Pesante il comparto chimico italiano (-1,73%), scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dal settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 59.752,1 in contrazione di 1.054,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato stabile a 1.559, dopo aver avviato la seduta a 1.566.

Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta in ribasso per SOL, che porta a casa un decremento dell'1,77%.


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