Indicazioni rialziste per News
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta negativa per News, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,83%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, News presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 30,95 USD, con stop loss impostato a quota 13,06 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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