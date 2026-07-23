Milano 16:15
51.539 -2,37%
Nasdaq 16:15
28.539 -1,58%
Dow Jones 16:15
51.706 -0,98%
Londra 16:15
10.656 -0,57%
Francoforte 16:16
24.846 -1,23%

Indicazioni rialziste per News

Finanza
Indicazioni rialziste per News
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta negativa per News, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,83%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
A livello operativo, News presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 30,95 USD, con stop loss impostato a quota 13,06 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```