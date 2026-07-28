S&P Global, secondo trimestre in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - S&P Global ha registrato un aumento degli utili e del fatturato nel secondo trimestre, grazie alla crescita record delle sue attività principali di rating e indici, che ha contribuito a migliorare i risultati in vista dello scorporo di Mobility Global.



Il fornitore di informazioni finanziarie, analisi e rating del credito ha riportato un fatturato GAAP di 4,146 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto al secondo trimestre del 2025. L'utile operativo GAAP è aumentato del 17% a 1,812 miliardi, l'utile netto GAAP è aumentato del 14% a 1,217 miliardi e l'utile diluito per azione GAAP è aumentato del 18% a 4,12 dollari.



Escludendo l'impatto di Mobility Global, il cui scorporo è stato completato a inizio luglio, la Società ha riportato, su base pro forma, un aumento del fatturato dell'11% a 3,678 miliardi, un aumento dell'utile operativo del 21% a 1,757 miliardi e un aumento dell'utile netto del 22% a 1,205 miliardi, con un utile diluito per azione in crescita del 26% a 4,08 dollari.



L'utile rettificato è stato di 4,83 dollari per azione, battendo le stime degli analisti di FactSet ferme a 4,81 dollari.



Guardando all'intero esercizio 2026, S&P Global prevede una crescita dei ricavi tra il 5,9% e il 7,9%, con un utile per azione (EPS) rettificato compreso tra 17,50 e 17,75 dollari.



"Abbiamo registrato un altro trimestre eccellente, con risultati record in due delle nostre aree di business principali - Rating e Indici - e abbiamo lanciato con successo Mobility Global il 1° luglio, come società quotata indipendente", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Martina Cheung.



(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)

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