Milano 12:00
51.760 +0,87%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 12:00
10.679 +0,38%
Francoforte 12:00
24.990 +0,92%

PMI manifatturiero Unione Europea in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Unione Europea in luglio
Unione Europea, PMI manifatturiero in luglio pari a 52 punti, in aumento rispetto al precedente 51,4 punti (la previsione era 51,5 punti).
Condividi
```