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Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,56%

Il DAX chiude a 24.763,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,56%
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,56% e archivia la seduta a 24.763,12 punti.
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