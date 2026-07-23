Milano
17:35
51.316
-2,80%
Nasdaq
19:33
28.460
-1,86%
Dow Jones
19:33
51.684
-1,02%
Londra
17:35
10.639
-0,73%
Francoforte
17:35
24.763
-1,56%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 19.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,56%
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,56%
Il DAX chiude a 24.763,12 punti
In breve
,
Finanza
23 luglio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,56% e archivia la seduta a 24.763,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,59%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,41%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,59%)
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,72%)
Argomenti trattati
Francoforte
(354)
Titoli e Indici
DAX
-1,56%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,64%)
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,75%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,64%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,37%
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dell'1,29%
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto