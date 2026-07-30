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PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
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