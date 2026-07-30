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Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre

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Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,1%, in calo rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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