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PIL Francia (QoQ) nel primo trimestre

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PIL Francia (QoQ) nel primo trimestre
Francia, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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