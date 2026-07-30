Lavoro, Istat: a giugno occupati stabili a 24,3 milioni, disoccupazione sale al 5,7%

(Teleborsa) - Secondo i dati provvisori Istat, a giugno 2026 il numero degli occupati risulta stabile su base mensile, a quota 24 milioni 310mila, associandosi a una crescita dei disoccupati e a una diminuzione degli inattivi. Il tasso di occupazione resta invariato al 62,9%.



La stabilità degli occupati sintetizza un aumento tra uomini, dipendenti a termine, la fascia 25-34 anni e gli over 50, e un calo tra donne, dipendenti permanenti, autonomi, 15-24enni e 35-49enni. La crescita dei dipendenti a termine (2 milioni 542mila) è compensata dal calo di quelli permanenti (16 milioni 491mila) e degli autonomi (5 milioni 277mila).



Le persone in cerca di lavoro salgono del 7,2% (+97mila unità), coinvolgendo entrambi i sessi e tutte le classi d'età: il tasso di disoccupazione sale al 5,7% (+0,4 punti), quello giovanile al 18,4% (+1,5 punti). Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuiscono dello 0,8% (-103mila unità), portando il tasso di inattività al 33,2% (-0,3 punti).



Su base trimestrale, il secondo trimestre 2026 mostra un aumento di 116mila occupati (+0,5%) rispetto al trimestre precedente, con le persone in cerca di lavoro in crescita dello 0,8% (+11mila) e gli inattivi 15-64enni in calo dello 0,9% (-115mila).



Su base annua, a giugno 2026 gli occupati crescono di 131mila unità (+0,5%) rispetto a giugno 2025, grazie all'aumento dei dipendenti permanenti (+98mila) e a termine (+33mila), a fronte della stabilità degli autonomi. Il tasso di occupazione annuo sale di 0,3 punti. Diminuiscono invece sia le persone in cerca di lavoro (-3,6%, -54mila) sia gli inattivi 15-64enni (-0,7%, -92mila) rispetto a un anno prima.

Condividi

```