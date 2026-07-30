RES acquista complesso immobiliare a Termoli per 1,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile (RES), società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha acquistato il complesso immobiliare sito a Termoli (CB) ospitante l'impianto per la produzione di materie plastiche biobased e biodegradabili - PLA, facente parte di un ramo d'azienda acquisito in data 18 marzo 2026. L'immobile consiste in un capannone industriale di circa mq 5.000, alloggio, uffici di circa mq 300 e un piazzale di circa mq 10.000. L'importo complessivo di acquisto è di circa 1,4 milioni di euro.



RES aveva acquistato il ramo d'azienda da Petalo Due, società controllata al 100% da Fineurop Investment Opportunities, consolidato operatore nazionale operante nel settore delle special situations, all'esito di un intervento concordatario nella liquidazione giudiziale di Bio Valore World, promosso dalla stessa Petalo Due. L'impianto, con una capacità produttiva di 5.000 ton/anno, utilizza la tecnologia Sulzer, leader mondiale per questo tipo di soluzioni. L'azienda stima che l'impianto di produzione di acido polilattico (PLA) diventi operativo entro l'ultimo trimestre del 2027; a regime, a partire dal 2028, si prevede che generi un fatturato annuo compreso indicativamente tra 20 e 25 milioni di euro, con la creazione di 20 nuovi posti di lavoro specializzati.



"Con l'acquisizione di oggi consolidiamo il percorso di RES per diventare punto di riferimento internazionale per la produzione di polimeri da fonti naturali e rinnovabili - ha commentato l'AD Antonio Valerio - La nostra volontà è di proseguire il percorso per qualificarci come player industriale di riferimento europeo per la circular economy, proponendo soluzioni innovative sul mercato".

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