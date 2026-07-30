TXT e-solutions trasferisce oltre 35 mila azioni proprie e prosegue il buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, nell'ambito del programma di buyback approvato dall'assemblea del 29 aprile 2026, tra il 20 e il 24 luglio ha acquistato 1.880 azioni proprie ed ha trasferito, il 20 luglio, 35.265 azioni proprie al prezzo di 31,91 euro per azione per adempiere agli impegni di pagamento previsti dall'acquisizione del 100% di NetMediaClick.



Al 24 luglio 2026, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche ha in portafoglio 385.152 azioni proprie, pari al 2,9612% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente TXT e-solutions , portandosi a 47,25 euro.









Condividi

```