Milano 15:04
51.793 +0,68%
Nasdaq 29-lug
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USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,5%, in calo rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +2,1%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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