Milano 14:20
52.039 -0,71%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 14:20
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Francoforte 14:20
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Bilancia commerciale Unione Europea in maggio

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Bilancia commerciale Unione Europea in maggio
Unione Europea, Bilancia commerciale in maggio pari a -7,8 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -1,2 Mld Euro (la previsione era 2,8 Mld Euro).
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