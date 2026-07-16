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Bilancia commerciale globale Italia in maggio

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Bilancia commerciale globale Italia in maggio
Italia, Bilancia commerciale globale in maggio pari a 4,79 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 4,42 Mld Euro (la previsione era 4,83 Mld Euro).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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