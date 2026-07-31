Milano 9:56
52.573 +0,90%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
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Londra 9:56
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,1%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.832,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,1%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 3.832,26 punti.
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