Borse europee poco mosse mentre inflazione torna a salire. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con le performance dei singoli titoli guidati dalle numerose trimestrali
in uscita. Gli utili del secondo trimestre dell'indice STOXX 600 dovrebbero aumentare del 20,8% rispetto al secondo trimestre del 2026, secondo le ultime stime di LSEG I/B/E/S aggiornate a ieri; escludendo il settore energetico, si prevede un aumento degli utili del 10,3%. Al 30 luglio, 176 società dell'indice hanno pubblicato i risultati e, di queste, il 56,8% ha registrato utili superiori alle stime degli analisti; in un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca.
Nelle ultime 24 ore i risultati pubblicati da alcune grandi società statunitensi hanno contribuito a ridimensionare i timori sulla sostenibilità degli investimenti nei data center e nelle infrastrutture digitali
, favorendo una ripresa dell'appetito per il rischio sui titoli più esposti alla filiera tecnologica e dell'AI.
Sul fronte macroeconomico
, nell'Eurozona
a luglio l'inflazione
headline è salita
, in linea con le attese, di +2,9% su anno (da +2,8% di giugno), mentre l'indice core è salito di +2,5% a/a (contro +2,4% atteso e precedente). Nel caso dell'inflazione complessiva l'energia è tornata a essere il principale motore della dinamica, accelerando a +10% a/a anche per il venir meno, in diversi paesi, dei tagli fiscali sui carburanti. In Italia
a luglio l'inflazione armonizzata ha rallentato
a +2,9% a/a da +3% precedente; diversamente che nel resto dell'Eurozona, infatti, i prezzi energetici (pur crescendo nel mese) hanno frenato su base annua (+10,8% da +13% di giugno).
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,147. Crollo dell'oro
(-1,83%), che ha toccato 4.028,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,94%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,01%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,50%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
A Milano
, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 51.958 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 54.554 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,05%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,23%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Amplifon
, che mostra un forte incremento dell'8,46%. Svetta DiaSorin
che segna un importante progresso del 4,12%. Andamento positivo per Brunello Cucinelli
, che avanza di un discreto +3,37%. Ben comprata Fincantieri
, che segna un forte rialzo del 3,26%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Snam
, che prosegue le contrattazioni a -2,60%. Sotto pressione Italgas
, con un forte ribasso del 2,05%. Soffre Stellantis
, che evidenzia una perdita dell'1,72%. Si muove sotto la parità Enel
, evidenziando un decremento dell'1,40%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Comer Industries
(+7,79%), Banco Desio
(+5,53%), Caltagirone SpA
(+2,65%) e Rai Way
(+2,43%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -8,52%. Tonfo di Italmobiliare
, che mostra una caduta del 5,52%. Lettera su Fiera Milano
, che registra un importante calo del 4,34%. Scende Ferretti
, con un ribasso del 4,12%.