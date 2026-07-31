Chiusura poco mossa per le Borse europee, a Milano balza Amplifon

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le Borse europee, con Piazza Affari che termina la seduta poco sopra la parità
, con le performance dei singoli titoli guidati dalle numerose trimestrali
in uscita. Gli utili del secondo trimestre dell'indice STOXX 600 dovrebbero aumentare del 20,8% rispetto al secondo trimestre del 2026, secondo le ultime stime di LSEG I/B/E/S aggiornate a ieri; escludendo il settore energetico, si prevede un aumento degli utili del 10,3%. Al 30 luglio, 176 società dell'indice hanno pubblicato i risultati e, di queste, il 56,8% ha registrato utili superiori alle stime degli analisti; in un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca.
Nelle ultime 24 ore i risultati pubblicati da alcune grandi società statunitensi hanno contribuito a ridimensionare i timori sulla sostenibilità degli investimenti nei data center e nelle infrastrutture digitali
, favorendo una ripresa dell'appetito per il rischio sui titoli più esposti alla filiera tecnologica e dell'AI.
Sul fronte macroeconomico
, nell'Eurozona
a luglio l'inflazione
headline è salita
, in linea con le attese, di +2,9% su anno (da +2,8% di giugno), mentre l'indice core è salito di +2,5% a/a (contro +2,4% atteso e precedente). Nel caso dell'inflazione complessiva l'energia è tornata a essere il principale motore della dinamica, accelerando a +10% a/a anche per il venir meno, in diversi paesi, dei tagli fiscali sui carburanti. In Italia
a luglio l'inflazione armonizzata ha rallentato
a +2,9% a/a da +3% precedente; diversamente che nel resto dell'Eurozona, infatti, i prezzi energetici (pur crescendo nel mese) hanno frenato su base annua (+10,8% da +13% di giugno).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,151. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.042,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,50%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,59%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,01%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna Londra
, che cede lo 0,27%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,28%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 52.173 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 54.769 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,11%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,03%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Amplifon
(+8,19%), DiaSorin
(+4,21%), Brunello Cucinelli
(+2,95%) e Fincantieri
(+2,85%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -1,96%. Snam
scende dell'1,80%. Calo deciso per Italgas
, che segna un -1,58%. Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dell'1,47%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Banco Desio
(+6,29%), Comer Industries
(+6,11%), ERG
(+3,57%) e Caltagirone SpA
(+2,65%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Italmobiliare
, che ha archiviato la seduta a -6,76%. Vendite a piene mani su D'Amico
, che soffre un decremento del 5,57%. Pessima performance per Fiera Milano
, che registra un ribasso del 3,88%. Sotto pressione Technogym
, con un forte ribasso del 3,64%.