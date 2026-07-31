Cboe Global Markets: ricavi netti trimestrali a 731,6 milioni di dollari (+25%), alzata la guidance 2026

(Teleborsa) - Cboe Global Markets , operatore statunitense di borse e mercati finanziari specializzato in opzioni, derivati e dati di mercato, ha riportato risultati del secondo trimestre 2026 con un EPS diluito di 3,35 dollari (+50%) e un EPS diluito rettificato di 3,56 dollari (+45%). I ricavi netti hanno raggiunto un record trimestrale di 731,6 milioni di dollari (+25%).



"I nostri solidi risultati del secondo trimestre riflettono i progressi che stiamo facendo nell'esecuzione della nostra strategia di crescita", ha dichiarato Craig Donohue, CEO di Cboe Global Markets. "Stiamo investendo in opportunità che definiranno il futuro di Cboe, che si tratti di espandere i contratti event, far crescere Cboe Clear U.S. o promuovere l'accesso 24 ore su 24 ai nostri mercati".



La CFO Jill Griebenow ha aggiunto: "Il nostro business Derivatives ha ancora una volta segnato un record trimestrale, con una crescita dei ricavi netti del 30%, sostenuta da un altro trimestre record di volumi di opzioni su indici. I ricavi netti di Cash and Spot Markets sono cresciuti del 22% e il nostro business Data Vantage è cresciuto del 15% su base annua".



Alla luce della solida performance del primo semestre, la società ha alzato il target di crescita organica dei ricavi netti totali per il 2026 a "medio-alta doppia cifra" (da "bassa-media doppia cifra"), e quello di Cboe Data Vantage a "bassa doppia cifra" (da "bassa doppia cifra bassa"), riconfermando la guidance sulle spese operative rettificate tra 838 e 853 milioni di dollari.

Condividi

```