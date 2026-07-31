Consob, Lukas Plattner (AssoNEXT) nominato componente del COMI

(Teleborsa) - La Consob ha deliberato che l'avvocato Lukas Plattner, membro del Comitato scientifico di AssoNEXT, è nominato componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) fino al termine di scadenza previsto per i componenti nominati per il biennio 2026-2028.



Plattner prende il posto di Giovanni Natali a seguito della cessazione, nel mese di maggio 2026, del suo incarico di consigliere presso AssoNEXT. La nomina è arrivata anche considerando che, altrimenti, nell'ambito del Comitato non vi sono più componenti espressione del punto di vista delle PMI quotate che rivestono un ruolo sempre più rilevante nel mercato finanziario domestico.







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