Crisi d'impresa, accordo fiscale salva un'eccellenza campana

Factory Tax conclude una complessa transazione per un'impresa impegnata nei settori dell'automotive, ferroviario e aeronautico

(Teleborsa) - "Gli strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa rappresentano un'opportunità concreta per salvaguardare aziende sane ma temporaneamente in difficoltà, garantendo al tempo stesso gli interessi dell'Erario e la continuità produttiva. Siamo lieti di annunciare la conclusione di una significativa transazione fiscale ai sensi della normativa sulla crisi d'impresa, in favore di una primaria realtà imprenditoriale campana operante nel settore della carrozzeria industriale, con attività che spaziano dall'automotive al ferroviario e all'aeronautico.



La rapidità con cui siamo riusciti a definire l'accordo è stata determinante per assicurare il passaggio generazionale e preservare un patrimonio imprenditoriale di grande valore per il territorio, evitando il rischio di un'interruzione della continuità aziendale che avrebbe avuto pesanti ripercussioni sull'occupazione e sul tessuto produttivo locale". Lo hanno affermato Ezio Stellato e Daniele D'Ambrosio, advisor di Factory Tax, commentando la conclusione di una significativa operazione di transazione fiscale che ha consentito di mettere in sicurezza una delle principali realtà imprenditoriali campane del settore della carrozzeria industriale.



"Più che per le dimensioni economiche dell'operazione - hanno aggiunto -, il risultato assume particolare rilevanza per la rapidità con cui è stato definito. L'accordo è stato costruito nel pieno rispetto dei principi che regolano la composizione della crisi d'impresa, con l'obiettivo di favorire la compliance fiscale e di garantire un corretto equilibrio tra gli interessi dell'Amministrazione finanziaria e quelli del contribuente, nel rispetto della par condicio creditorum".



L'operazione è stata coordinata dal team di Factory Tax con il contributo della professionista Dalila Cicatiello. Il ruolo di asseveratore è stato affidato ad Antonio Castaldo, mentre l'assistenza legale è stata curata dallo Studio Legale D'Attorre e Oliviero.



"Un ruolo determinante - hanno evidenziato Stellato e D’Ambrosio - è stato svolto anche dalla Direzione Provinciale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate, guidata da Miriam Clemente, alla quale abbiamo rivolto un particolare ringraziamento per l'approccio istituzionale e la disponibilità dimostrati nella gestione della procedura. Secondo gli advisor, l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria conferma la volontà di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa non solo per tutelare il credito erariale, ma anche per favorire la salvaguardia delle imprese che presentano concrete prospettive di risanamento".



L'operazione si inserisce in un percorso già consolidato da Factory Tax, che negli ultimi mesi ha portato a termine analoghe procedure di transazione fiscale nell'ambito di fondazioni teatrali ed enti partecipati dallo Stato, rafforzando la propria specializzazione nella gestione delle crisi d'impresa complesse.

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