Lettura rialzista per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Chiusura in rosso per la compagnia biotecnologica americana , componente dell' S&P-500 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,62%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 207,9 USD, con stop loss fissato a livello 173 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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