Lettura rialzista per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Chiusura in rosso per la compagnia biotecnologica americana, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,53%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Biogen presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 201,8 USD, con stop loss individuato in area 173 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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