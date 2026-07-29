Regna la debolezza a Wall Street, cresce attesa per Fed e conti big tech

(Teleborsa) - La seduta di Wall Street procede all'insegna dei segni meno
, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre l'1,41%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,57%, scambiando a 7.386 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-0,71%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,49%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+2,33%), telecomunicazioni
(+0,68%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,47%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni industriali
(-2,54%), materiali
(-1,45%) e informatica
(-0,92%).
Gli investitori che attendono la decisione di politica monetaria della Federal Reserve
in un contesto di nuove tensioni in Medio Oriente che stanno di nuovo facendo salire il prezzo del petrolio, con il Brent a +6,9% a oltre 87 dollari al barile. Secondo i dati raccolti da Lseg, gli operatori stanno scontando solo una probabilità del 35,1% che la Fed alzi i tassi di interesse. I mercati tenderanno poi l'orecchio alle parole del presidente Kevin Warsh per capire il suo orientamento sulla politica monetaria, in un momento in cui la banca centrale ha scelto di non anticipare più nulla sui tassi di interesse.
La stagione delle trimestrali prosegue nell'attesa dei conti delle top tech Microsoft
, Meta
, Amazon
e Apple
, tra oggi e domani, che saranno seguiti con attenzione per capire se i loro investimenti miliardari nell’intelligenza artificiale stiano incrementando gli utili.
Sul fronte macro, calano
contro le attese le scorte di greggio
in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 24 luglio 2026, sono diminuiti di circa 7,2 milioni di barili a 404,5 MB, contro attese per un aumento di 0,7 milioni.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+3,85%), Chevron
(+2,54%), Visa
(+1,71%) e Coca Cola
(+1,61%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -6,95%.
Sensibili perdite per Goldman Sachs
, in calo del 3,88%.
Vendite su Boeing
, che registra un ribasso del 3,31%.
Seduta negativa per Sherwin Williams
, che mostra una perdita del 2,59%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Cognizant Technology Solutions
(+10,96%), GE Healthcare Technologies
(+10,50%), Workday
(+5,99%) e Intuit
(+5,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su KLA-Tencor
, che continua la seduta con -9,21%.
In apnea Applied Materials
, che arretra del 6,28%.
Tonfo di NXP Semiconductors
, che mostra una caduta del 6,28%.
Lettera su ARM Holdings
, che registra un importante calo del 5,63%.