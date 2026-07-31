Parigi: calo per Bouygues
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che sta segnando un calo dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bouygues, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Bouygues classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,07 Euro e primo supporto individuato a 48,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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