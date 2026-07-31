Parigi: calo per Bouygues

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che sta segnando un calo dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bouygues , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Bouygues classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,07 Euro e primo supporto individuato a 48,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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