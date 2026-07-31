Sogefi incassa 23,5 milioni di euro da cessione della business unit United Springs

(Teleborsa) - Sogefi , società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR ), ha perfezionato la cessione della business unit United Springs alla società Associated Metal Forming Technologies (AMFT), controllata dal fondo One Equity Partners.



Il Net Enterprise Value, in linea con quanto già comunicato, è stato pari a circa 21 milioni di euro, mentre il corrispettivo cash incassato da Sogefi, inclusivo della stima della disponibilità di cassa al closing, è stato di 23,5 milioni di euro; l'accordo di compravendita prevede un meccanismo di aggiustamento prezzo nei prossimi mesi, in base ai valori effettivi del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta effettivamente trasferita all'acquirente alla data del closing.

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