Colgate, fatturato in crescita e in linea alle attese nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Colgate-Palmolive ha chiuso il secondo trimestre con un giro d'affari di 5,36 miliardi di dollari, in linea alle attese e in aumento del 4,9% annuo.



L'utile per azione rettificato è aumentato dell'8% a 0,99 dollari, superando gli 0,95 dollari stimati.



Per l'intero 2026, la società conferma la previsione di un aumento del fatturato netto tra il 2% e il 6% e di una crescita organica delle vendite tra l'1% e il 4%. Si attende ora invece una crescita degli utili per azione a un tasso "mid-single-digit" rispetto all'incremento "low- to mid-single-digit" precedentemente stimato.



Noel Wallace, presidente e amministratore delegato, ha commentato: "Il nostro slancio di crescita è proseguito nel secondo trimestre, con risultati solidi in termini di fatturato e utili, nonostante un contesto operativo difficile. Le vendite nette e le vendite organiche sono cresciute in tre delle quattro categorie e in quattro delle cinque divisioni, con una crescita organica dei volumi a livello mondiale in miglioramento per il terzo trimestre consecutivo. Il margine di profitto lordo, l'utile operativo, il margine di profitto operativo, l'utile netto, l'utile per azione e il flusso di cassa libero sono tutti aumentati su base annua."



Dati e stime nonostante i quali il titolo Colgate-Palmolive viaggia sottotono nel pre-market con un -1,9%.

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