Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Protagonista il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un rialzo del 3,62%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 89,22. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 96,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)