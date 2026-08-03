Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 31/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 31 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 14.496,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 14.271,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 14.196.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)