Autorità europee di vigilanza propongono modifiche ai requisiti di margine

(Teleborsa) - Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - le ESA) hanno pubblicato una relazione finale sulla bozza di norme tecniche regolamentari (RTS), proponendo di semplificare i requisiti di margine bilaterale previsti dal Regolamento delegato della Commissione europea.



Le modifiche proposte mirano a semplificare il quadro normativo relativo al margine bilaterale per le controparti soggette ai requisiti di margine iniziale e che si trovano al di sotto della soglia di 8 miliardi di euro per lo scambio di margine iniziale, prevista dal Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR). Le modifiche sono intese a facilitare l'eliminazione graduale dei requisiti di margine iniziale per queste controparti e a garantire una maggiore coerenza con il trattamento applicato in altre giurisdizioni.



Nell'attuale quadro normativo, le controparti che si trovano al di sotto della soglia sono esentate dallo scambio di margine iniziale per i nuovi contratti derivati ??over-the-counter (OTC) non compensati, ma continuano a scambiare margine iniziale per i contratti esistenti. Con le modifiche proposte, le controparti non sarebbero più tenute a scambiare il margine iniziale per i contratti nuovi o esistenti se questo è inferiore alla soglia.



Le modifiche rispondono alle richieste degli operatori di mercato e supportano gli obiettivi più ampi delle Autorità europee di vigilanza (ESAs) in materia di semplificazione e riduzione degli oneri. La relazione finale è stata presentata alla Commissione europea unitamente al progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l'approvazione. A seguito del processo di revisione e adozione da parte della Commissione, le RTS saranno sottoposte al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio prima di essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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