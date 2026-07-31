Milano 14:34
52.375 +0,52%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 14:34
10.916 +0,17%
Francoforte 14:34
25.668 +0,22%

IDNTT, Alkemia SGR raggiunge il 20% del capitale dopo acquisti sul mercato

Finanza, Partecipazioni rilevanti
IDNTT, Alkemia SGR raggiunge il 20% del capitale dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto comunicazione di raggiungimento della soglia di rilevanza del 20% da parte di Alkemia SGR, a seguito di acquisti effettuati sul mercato.

Alkemia SGR è il secondo maggior azionista dietro il CEO Christian Traviglia (42,73% del capitale), davanti a AcomeA SGR (6,12%) e Pharus SICAV (5,32%).
Condividi
```