IDNTT, Alkemia SGR raggiunge il 20% del capitale dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - IDNTT , MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto comunicazione di raggiungimento della soglia di rilevanza del 20% da parte di Alkemia SGR, a seguito di acquisti effettuati sul mercato.



Alkemia SGR è il secondo maggior azionista dietro il CEO Christian Traviglia (42,73% del capitale), davanti a AcomeA SGR (6,12%) e Pharus SICAV (5,32%).

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