Londra: giornata depressa per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, con una flessione dell'1,84%.
Il movimento di Coca Cola HBC, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del distributore dei prodotti Coca Cola. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49,89 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 48,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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