Londra: giornata depressa per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , con una flessione dell'1,84%.



Il movimento di Coca Cola HBC , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del distributore dei prodotti Coca Cola . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49,89 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 48,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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