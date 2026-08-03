Milano positiva con le altre Borse europee in scia alle nuove speranze in Medioriente

(Teleborsa) - Seduta positiva per il FTSE MIB
e gli altri listini europei.
Il sentiment beneficia dei nuovi segnali incoraggianti sul fronte geopolitico dopo che Trump ha dichiarato che oggi pomeriggio
prenderà il via un nuovo round di colloqui sull'Iran
, dopo aver annullato un attacco pianificato contro Teheran e rispondendo in parte alle richieste degli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, tra cui l'Arabia Saudita. "Sarebbe stato il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale
", ha detto ieri il presidente USA a bordo dell'Air Force One. "Vedremo se riusciremo a raggiungere un accordo", aggiungendo: "Non ho intenzione di uccidere nessuno".
Parole in scia alle quali crolla il prezzo del petrolio
, allentando i timori di una accelerazione dell'inflazione.
Sempre riguardo l'oro nero, l'OPEC+ ha approvato un nuovo aumento produttivo di 188mila barili
a partire dal prossimo 1° settembre
e ha fatto il punto sulla situazione del mercato petrolifero, con particolare riguardo alle azioni che puntano a danneggiare le infrastrutture petrolifere mettendo a rischio l'offerta e danneggiando i consumatori.
Resta monitorato anche il settore tecnologico con Alibaba
, in rialzo di circa il 7% a Hong Kong, in scia al lancio del suo ultimo modello di punta basato sull'intelligenza artificiale
mentre, venerdì, la cinese DeepSeek
ha proposto una versione beta dell'API per il suo modello V4 Flash.
Dall'agenda macro, sono emersi segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania
. Le vendite in termini reali hanno infatti registrato a giugno un decremento dell'1,1% su mese
, contro il -0,4% atteso dagli analisti e dopo il +1,2% registrato il mese precedente (dato rivisto da +1,1%). La variazione annua
si è attestata a -0,2%
, peggiore del +2,1% registato a maggio (dato rivisto da +1,8%). Per il primo semestre del 2026
nel suo complesso, i dati preliminari indicano che le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,7% in termini reali e del 2,2% in termini nominali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,153. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.042,7 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-6,32%), che ha toccato 79,32 dollari per barile.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%. Nello scenario borsistico europeo
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,98%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,42%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,87%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,77%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.197 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,08%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,43%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Unipol
(+4,06%), Azimut
(+2,72%), Amplifon
(+2,06%) e Avio
(+2,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -2,48%.
Seduta negativa per Italgas
, che mostra una perdita dell'1,65%.
Sotto pressione Saipem
, che accusa un calo dell'1,53%.
Piccola perdita per Snam
, che scambia con un -0,99%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Banco Desio
(+3,91%), Interpump
(+3,68%), Italmobiliare
(+3,24%) e Comer Industries
(+2,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -1,81%.
Tentenna ERG
, che cede l'1,36%.
Sostanzialmente debole Revo Insurance
, che registra una flessione dell'1,17%.
Si muove sotto la parità SOL
, evidenziando un decremento dello 0,88%.