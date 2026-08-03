New York: in calo NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che produce semiconduttori, in flessione del 3,17% sui valori precedenti.
L'andamento di NXP Semiconductors nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 218,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 225,8. Il peggioramento di NXP Semiconductors è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 214,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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