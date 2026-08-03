NewPrinces, a luglio buyback per oltre 540 mila euro

(Teleborsa) - NewPrinces ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 31 luglio 2026, complessivamente 33.000 azioni proprie, pari allo 0,08% del capitale sociale, a un prezzo medio di 16,37 euro per azione e per un controvalore complessivo di 541.510 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026.



A seguito delle operazioni suddette, l'azienda agroalimentare italiana detiene 2.156.852 azioni proprie, pari al 4,91% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per NewPrinces , che conclude in progresso dello 0,50%.

















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