Milano 12:32
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PMI manifatturiero Unione Europea in luglio

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PMI manifatturiero Unione Europea in luglio
Unione Europea, PMI manifatturiero in luglio pari a 51,9 punti, in aumento rispetto al precedente 51,4 punti (la previsione era 52 punti).

(Foto: © senoldo/123RF)
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