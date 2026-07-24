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PMI manifatturiero Giappone in luglio
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24 luglio 2026 - 08.00
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PMI manifatturiero in luglio pari a 54,7 punti
, in calo rispetto al precedente 54,8 punti (la previsione era 55 punti).
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