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PMI manifatturiero Giappone in luglio

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PMI manifatturiero Giappone in luglio
Giappone, PMI manifatturiero in luglio pari a 54,7 punti, in calo rispetto al precedente 54,8 punti (la previsione era 55 punti).
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